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На ряде улиц и проспектов Баку из-за погодных условий наблюдаются пробки

На ряде улиц и проспектов Баку из-за погодных условий наблюдаются пробки На ряде улиц и проспектов Баку из-за погодных условий наблюдаются пробки.
Происшествия
14 января 2024 г. 00:44
На ряде улиц и проспектов Баку из-за погодных условий наблюдаются пробки

На ряде улиц и проспектов Баку из-за погодных условий наблюдаются пробки.

Как передает Report, Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана представил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.

"Принимаются соответствующие меры для обеспечения безопасного движения транспортных средств и участников дорожного движения", - говорится в сообщении.

1. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Абдулвахаба Саламзаде, в сторону улицы Ахмеда Раджабли;

2. Автодорога Баку-Сумгайыт, в направлении Хырдаланского круга;

3. Автодорога Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

4. Улица Алы Мустафаева, в сторону проспекта Зии Буниятова;

5. Проспект Иншаатчылар, в обе стороны;

6. Тбилисский проспект, в обе стороны;

7. Улица ак. Гасана Алиева, в сторону улицы Самеда Вургуна;

8. Улица ак. Гасана Алиева, в сторону Тбилисского проспекта;

9. Улица Бакиханова, от пересечения с проспектом Иншаатчылар, в сторону парка "Деде Горгуд";

10. Проспект Наримана Нариманова, в обе стороны;

11. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в сторону метро "20 Января";

12. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в обоих направлениях наблюдаются заторы.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda qar yollarda tıxaca səbəb olub

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