    На ряде улиц Баку из-за снегопада затруднено движение транспорта

    Происшествия
    • 20 января, 2026
    • 22:04
    В Баку из-за снегопада затруднено движение транспорта на некоторых улицах.

    Как передает Report, это следует из заявления Центра интеллектуального управления транспортом МВД.

    Согласно информации, заторы наблюдаются на улицах Ильгара Мусаева, Аббаса Фатуллаева, Бабека в Сураханском районе столицы, улицах Самед-бея Мехмандарова, Алиаги Шихлинского, Ингилаба Исмаилова в Хатаинском районе и на круге "Неаполь".

    Сотрудники Центра и дорожной полиции контролируют ситуацию на дорогах, принимаются меры для обеспечения безопасности участников движения.

    Баку снегопад пробки улицы
