На ряде улиц Баку из-за снегопада затруднено движение транспорта

В Баку из-за снегопада затруднено движение транспорта на некоторых улицах.

Как передает Report, это следует из заявления Центра интеллектуального управления транспортом МВД.

Согласно информации, заторы наблюдаются на улицах Ильгара Мусаева, Аббаса Фатуллаева, Бабека в Сураханском районе столицы, улицах Самед-бея Мехмандарова, Алиаги Шихлинского, Ингилаба Исмаилова в Хатаинском районе и на круге "Неаполь".

Сотрудники Центра и дорожной полиции контролируют ситуацию на дорогах, принимаются меры для обеспечения безопасности участников движения.