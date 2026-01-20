На ряде улиц Баку из-за снегопада затруднено движение транспорта
Происшествия
- 20 января, 2026
- 22:04
В Баку из-за снегопада затруднено движение транспорта на некоторых улицах.
Как передает Report, это следует из заявления Центра интеллектуального управления транспортом МВД.
Согласно информации, заторы наблюдаются на улицах Ильгара Мусаева, Аббаса Фатуллаева, Бабека в Сураханском районе столицы, улицах Самед-бея Мехмандарова, Алиаги Шихлинского, Ингилаба Исмаилова в Хатаинском районе и на круге "Неаполь".
Сотрудники Центра и дорожной полиции контролируют ситуацию на дорогах, принимаются меры для обеспечения безопасности участников движения.
