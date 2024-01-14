На ряде горных дорог на западе Азербайджана возникли трудности в движении транспорта

Нестабильные погодные условия, наблюдающиеся на территории Азербайджана, вызвали частичные затруднения в движении транспортных средств в отдаленных районах западного региона.
Как передает западное бюро
Коммунальщики осуществляют обработку дорог специальным песчано-соляной смесью. Упомянутые работы проводятся на участке дорог Гянджа-Дашкясан, Шамкир-Гядабей, Шамкир-Ени Гёйчя и Гёйгёль-Тоганалы-Кяльбаджар.
Учитывая сложности, вызванные погодными условиями на дорогах, дополнительно привлечены сотрудники дорожной полиции.
Отметим, что серьезных перебоев в подаче газе и электричества в западных районах не зафиксировано.