На ряде горных дорог на западе Азербайджана возникли трудности в движении транспорта

На ряде горных дорог на западе Азербайджана возникли трудности в движении транспорта

Нестабильные погодные условия, наблюдающиеся на территории Азербайджана, вызвали частичные затруднения в движении транспортных средств в отдаленных районах западного региона.

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Нестабильные погодные условия, наблюдающиеся на территории Азербайджана, вызвали частичные затруднения в движении транспортных средств в отдаленных районах западного региона. Как передает западное бюро Report , профильные службы продолжают принимать меры для обеспечения безопасного движения транспорта. Коммунальщики осуществляют обработку дорог специальным песчано-соляной смесью. Упомянутые работы проводятся на участке дорог Гянджа-Дашкясан, Шамкир-Гядабей, Шамкир-Ени Гёйчя и Гёйгёль-Тоганалы-Кяльбаджар. Учитывая сложности, вызванные погодными условиями на дорогах, дополнительно привлечены сотрудники дорожной полиции. Отметим, что серьезных перебоев в подаче газе и электричества в западных районах не зафиксировано. Подпишитесь на наш Telegram канал