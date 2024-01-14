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На ряде горных дорог на западе Азербайджана возникли трудности в движении транспорта

На ряде горных дорог на западе Азербайджана возникли трудности в движении транспорта Нестабильные погодные условия, наблюдающиеся на территории Азербайджана, вызвали частичные затруднения в движении транспортных средств в отдаленных районах западного региона.
Происшествия
14 января 2024 г. 12:41
На ряде горных дорог на западе Азербайджана возникли трудности в движении транспорта

Нестабильные погодные условия, наблюдающиеся на территории Азербайджана, вызвали частичные затруднения в движении транспортных средств в отдаленных районах западного региона.

Как передает западное бюро Report, профильные службы продолжают принимать меры для обеспечения безопасного движения транспорта.

Коммунальщики осуществляют обработку дорог специальным песчано-соляной смесью. Упомянутые работы проводятся на участке дорог Гянджа-Дашкясан, Шамкир-Гядабей, Шамкир-Ени Гёйчя и Гёйгёль-Тоганалы-Кяльбаджар.

Учитывая сложности, вызванные погодными условиями на дорогах, дополнительно привлечены сотрудники дорожной полиции.

Отметим, что серьезных перебоев в подаче газе и электричества в западных районах не зафиксировано.

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Версия на азербайджанском языке ФотоQərb bölgəsinin dağlıq rayonlarında avtomobillərin hərəkətində qismən çətinlik yaranıb

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