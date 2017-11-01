На российском НПЗ начался пожар, погиб один человек, еще один госпитализирован

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ В российском Ярославле горит нефтеперерабатывающий завод.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, в результате пожара погиб один человек, еще один госпитализирован.

Представитель главного управления МЧС области заявил, что в 15:35 по местному времени поступило сообщение о возгорании на территории НПЗ "Славнефть-ЯНОС".

По его словам, на место происшествия выехали 58 сотрудников управления МЧС и 15 единиц техники: "На месте обнаружено возгорание атмосферно-вакуумной трубки. На данный момент идет процесс локализации".