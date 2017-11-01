 Наверх
    Закрыть фоторежим

    На российском НПЗ начался пожар, погиб один человек, еще один госпитализирован

    На место происшествия выехали 58 сотрудников управления МЧС и 15 единиц техники

    Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ В российском Ярославле горит нефтеперерабатывающий завод.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, в результате пожара погиб один человек, еще один госпитализирован.

    Представитель главного управления МЧС области заявил, что в 15:35 по местному времени поступило сообщение о возгорании на территории НПЗ "Славнефть-ЯНОС".

    По его словам, на место происшествия выехали 58 сотрудников управления МЧС и 15 единиц техники: "На месте обнаружено возгорание атмосферно-вакуумной трубки. На данный момент идет процесс локализации". 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi