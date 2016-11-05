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    На российско-азербайджанской границе задержан сыр, ввозимый из Азербайджана

    Составлен акт о нарушениях ветеринарно-санитарных правил

    Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ 36 килограммов сыра, ввозимого из Азербайджана гражданином З.А.Мехдиевым без ветеринарных сопроводительных документов, было задержано госинспекторами отдела пограничного ветеринарного контроля на российско-азербайджанской границе в пропускном пункта "Яраг-Казмаляр".

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Дагестану.

    Составлен акт о нарушениях ветеринарно-санитарных правил при перевозке подконтрольного груза, а сам груз возвращен на территорию Азербайджанской Республики.

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