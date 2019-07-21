На рынке в Барде сгорели 12 магазинов - ВИДЕО

Примерно в 3 часа ночи на участке называемом «старым рынком», Бардинского района произощёл пожар.

Как сообщает Report, в результате пожара сгорели 12 магазинов мебели, бытового оборудования и магазины оловянного мастерства. Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводов.

Владельцы, утверждают, cумма убытков в результате пожара составляет по меньшей мере 400 тысяч манатов.

Пожарным удалось защитить от пожара оставшуюся часть торгового центра, общая площадь которого составляет 2000 квадратных метров, и расположенную недалеко школу.

Во время инцидента, одного из сотрудников МЧС ударило током. Состояние, оценивается как тяжелое. В данное время, сотрудника, личность которого пока не определено, переместили в больницу. По факту ведется расследование.