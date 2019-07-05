На рейсе Баку-Стамбул у азербайджанской актрисы украли деньги

На рейсе Баку-Стамбул, осуществляемой ЗАО "Азербайджан Хава Йоллары", была совершена кража.

Как сообщает турецкое бюро Report, из сумки актрисы, заслуженного деятеля искусств Малахат Аббасовой, которая живет и работает в Турции, украли 1 000 долларов.

Местному бюро Report М.Аббасова сообщила, что до того, как сесть в самолет, деньги были в ее сумке: "В Баку я села в самолет и положила сумку на полку над сиденьем. Во время полета я заснула. После того, как я сошла с самолета в Стамбуле, я обнаружила, что денег в сумке нет".

В Стамбульском аэропорту азербайджанская актриса проинформировала сотрудников органов безопасности о случившемся: "Они заявили, что это не первый случай кражи за этот месяц, отмеченный на рейсах АЗАЛ. В последний раз десять дней назад из сумки женщины украли 18 000 долларов, которые она должна была перечислить в больницу. Эта женщина также покинула аэропорт в слезах".

"Полиция заявила, что из-за отсутствия в салонах самолетов камер, поймать воров невозможно. Они сказали, что могут помочь только в том случае, если я кого-то подозреваю. Полиция считает, что действует воровская сеть", - отметила она.

В ответ на запрос Report пресс-секретарь ЗАО "Азербайджан Хава Йоллары" (АЗАЛ) Паша Кесеменский заявил, что будет проведено разбирательство: "В связи с вопросом должны допросить старшего бортпроводника рейса. После этого будет дана всесторонняя информация".

Вусаля Аббасова