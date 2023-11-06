На решение суда в отношении сына Арифа Гаджилы подана апелляционная жалоба

На решение суда в отношении Орхана Гаджилы, сына лидера партии "Мусават" Арифа Гаджилы, подана апелляционная жалоба.

На решение суда в отношении Орхана Гаджилы, сына лидера партии "Мусават" Арифа Гаджилы, подана апелляционная жалоба.

Как сообщает Report, она будет рассмотрена завтра, 7 ноября, в Бакинском апелляционном суде под председательством судьи Ильгара Мургузова.

Отметим, что 2 ноября Орхан Гаджилы, обвиняемый в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств и скрывшемся с места дорожно-транспортного происшествия, был приговорен к двум месяцам лишения свободы.

О.Гаджилы предъявлено обвинение по статьям 263 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств) и 264 (скрытие с места дорожно-транспортного происшествия) Уголовного кодекса.