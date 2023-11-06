О нас

На решение суда в отношении сына Арифа Гаджилы подана апелляционная жалоба

На решение суда в отношении сына Арифа Гаджилы подана апелляционная жалоба На решение суда в отношении Орхана Гаджилы, сына лидера партии "Мусават" Арифа Гаджилы, подана апелляционная жалоба.
Происшествия
6 ноября 2023 г. 21:28
На решение суда в отношении сына Арифа Гаджилы подана апелляционная жалоба

На решение суда в отношении Орхана Гаджилы, сына лидера партии "Мусават" Арифа Гаджилы, подана апелляционная жалоба.

Как сообщает Report, она будет рассмотрена завтра, 7 ноября, в Бакинском апелляционном суде под председательством судьи Ильгара Мургузова.

Отметим, что 2 ноября Орхан Гаджилы, обвиняемый в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств и скрывшемся с места дорожно-транспортного происшествия, был приговорен к двум месяцам лишения свободы.

О.Гаджилы предъявлено обвинение по статьям 263 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств) и 264 (скрытие с места дорожно-транспортного происшествия) Уголовного кодекса.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Arif Hacılının oğlu barəsində məhkəmə qərarından apellyasiya şikayəti verilib

Экслюзивные новости

Путешественник: С решением минной проблемы Карабах станет популярным среди туристов
Путешественник: С решением минной проблемы Карабах станет популярным среди туристов
6 ноября 2023 г. 15:07
Управляющий партнер NomadMania: Азербайджан хорошо справляется с разминированием
Управляющий партнер NomadMania: Азербайджан хорошо справляется с разминированием
6 ноября 2023 г. 13:33
Эксперт: Каспий - символ дружбы и возможность расширения сотрудничества Азербайджана и Туркменистана
Эксперт: Каспий - символ дружбы и возможность расширения сотрудничества Азербайджана и Туркменистана
6 ноября 2023 г. 12:03
Завершено назначение пенсий для семей шехидов, погибших в ходе антитеррористических мероприятий
Завершено назначение пенсий для семей шехидов, погибших в ходе антитеррористических мероприятий
4 ноября 2023 г. 14:22
Путешественник из Кувейта: Карабахский регион имеет большие перспективы развития
Путешественник из Кувейта: Карабахский регион имеет большие перспективы развития
4 ноября 2023 г. 13:13
Посол: Панама может поделиться опытом с Азербайджаном для восстановления Карабаха
ФотоПосол: Панама может поделиться опытом с Азербайджаном для восстановления Карабаха
3 ноября 2023 г. 17:37
Эксперт: Страны Центральной Азии не желают попадать в зависимость от глобальных игроков
Эксперт: Страны Центральной Азии не желают попадать в зависимость от глобальных игроков
2 ноября 2023 г. 10:52
Посол: Беларусь стремится содействовать Азербайджану в восстановлении Карабаха
Посол: Беларусь стремится содействовать Азербайджану в восстановлении Карабаха
1 ноября 2023 г. 11:37
Полицейский-азербайджанец из Донбасса рассказал о трудностях военного времени – ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоПолицейский-азербайджанец из Донбасса рассказал о трудностях военного времени – ФОТОРЕПОРТАЖ
30 октября 2023 г. 16:52
Исполнительный директор БИГ: Отсутствие реакции на проявления колониализма в XXI веке - двойные стандарты
Исполнительный директор БИГ: Отсутствие реакции на проявления колониализма в XXI веке - двойные стандарты
30 октября 2023 г. 12:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi