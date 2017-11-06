На реконструкцию систем водоснабжения и канализации города Шамкир выделено 10,1 млн манатов

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал 6 ноября распоряжение о дополнительных мерах по продолжению проекта реконструкции систем водоснабжения и канализации города Шамкир.

Как сообщает Report, обеспечение устойчивого и сбалансированного развития регионов является одним из приоритетных направлений осуществляемой в стране концепции социально-экономического развития. В результате успешно реализованных в последние годы инфраструктурных проектов инфраструктура обеспечения питьевой водой и канализации в регионах была реконструирована в соответствии с современными требованиями, проделана важная работа в области бесперебойного обеспечения населения питьевой водой.

Как продолжение данных мер возникла необходимость дальнейшего улучшения услуг водоснабжения и канализации в городе Шамкир, в целях бесперебойного обеспечения населения питьевой водой – строительства распределительной водной сети диаметрами 110-280 мм и протяженностью 13,4 км, а также магистрального канализационного коллектора диаметрами 600-1200 мм и протяженностью 15,2 км.

В целях продолжения работы в области реконструкции систем водоснабжения и канализации города Шамкир, из средств, предусмотренных в подпункте 1.14.3.3.9 указа президента Азербайджанской Республики "О применении Закона Азербайджанской Республики "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2017 год" Открытому акционерному обществу "Азерсу" выделено 10,1 млн манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, предусмотренной в настоящем распоряжении.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.