На разминирование освобожденных территорий потрачено 349 млн долларов

На операции по разминированию освобожденных территорий в период после Отечественной войны и по сегодняшний день было потрачено 349 млн долларов.

На операции по разминированию освобожденных территорий в период после Отечественной войны и по сегодняшний день было потрачено 349 млн долларов.

Как сообщает Report, об этом сказал руководитель общественного объединения "Азербайджанская кампания против мин" Хафиз Сафиханов на пресс-конференции, посвященной итогам проекта по усилению международной поддержки Азербайджану в разминировании.

По его словам, 16 млн долларов из этой суммы поступили в виде поддержки от различных стран, международных учреждений и организаций.