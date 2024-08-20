О нас

На разминирование освобожденных территорий потрачено 349 млн долларов  

На разминирование освобожденных территорий потрачено 349 млн долларов   На операции по разминированию освобожденных территорий в период после Отечественной войны и по сегодняшний день было потрачено 349 млн долларов.
Происшествия
20 августа 2024 г. 12:23
На разминирование освобожденных территорий потрачено 349 млн долларов  

На операции по разминированию освобожденных территорий в период после Отечественной войны и по сегодняшний день было потрачено 349 млн долларов.

Как сообщает Report, об этом сказал руководитель общественного объединения "Азербайджанская кампания против мин" Хафиз Сафиханов на пресс-конференции, посвященной итогам проекта по усилению международной поддержки Азербайджану в разминировании.

По его словам, 16 млн долларов из этой суммы поступили в виде поддержки от различных стран, международных учреждений и организаций.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Nearly $350M spent on demining operations since Patriotic War
Версия на азербайджанском языке Vətən müharibəsindən indiyə qədər minatəmizləmə əməliyyatlarına 349 milyon dollar xərclənib

Другие новости из категории

Пресечен контрабандный ввоз более 7 кг наркотиков из Ирана в Азербайджан  
Пресечен контрабандный ввоз более 7 кг наркотиков из Ирана в Азербайджан  
20 августа 2024 г. 13:17
В Гусаре бывший сотрудник МЧС убит из огнестрельного оружия
В Гусаре бывший сотрудник МЧС убит из огнестрельного оружия
20 августа 2024 г. 12:31
Глава НПО: Больше всего мин-ловушек обнаружено в Ханкенди
Глава НПО: Больше всего мин-ловушек обнаружено в Ханкенди
20 августа 2024 г. 12:27
Хафиз Сафиханов: В этом году жертвами мин на освобожденных территориях стали 36 человек
Хафиз Сафиханов: В этом году жертвами мин на освобожденных территориях стали 36 человек
20 августа 2024 г. 12:20
Обнародовано число мин, найденных на освобожденных территориях после Отечественной войны
Обнародовано число мин, найденных на освобожденных территориях после Отечественной войны
20 августа 2024 г. 12:13
Хафиз Сафиханов: 149 взрывов мин произошли за пределами линии соприкосновения и унесли жизни 46 человек
Хафиз Сафиханов: 149 взрывов мин произошли за пределами линии соприкосновения и унесли жизни 46 человек
20 августа 2024 г. 12:05
Сафиханов: Азербайджан входит в пятерку стран по уровню минного загрязнения
Сафиханов: Азербайджан входит в пятерку стран по уровню минного загрязнения
20 августа 2024 г. 11:57
В четырех селах Газаха, возвращенных Азербайджану, обнаружено множество мин
В четырех селах Газаха, возвращенных Азербайджану, обнаружено множество мин
20 августа 2024 г. 11:41
В Баку из-за ДТП на дороге образовалась пробка
В Баку из-за ДТП на дороге образовалась пробка
20 августа 2024 г. 11:20
В Шамкире произошел взрыв в доме
В Шамкире произошел взрыв в доме
20 августа 2024 г. 11:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi