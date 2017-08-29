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    На Рабочем проспекте пассажирский автобус сбил женщину средних лет

    Пешеход получил травмы© Foto: Report.az

    Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ В Хатаинском районе Баку пассажирский автобус сбил женщину средних лет.

    Как сообщает Report, инцидент произошел, когда Гейбуллаева Джейхуна Асадулла гызы 1988 г.р. пыталась перейти дорогу на Рабочем проспекте.

    Аварию совершил пассажирский автобус, принадлежащий одной из частных фирм. Женщина получила тяжелые травмы и была госпитализирована. У водителя взяли объяснения. 

    По факту Хатаинским районным управлением полиции ведется расследование.

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