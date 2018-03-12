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    На проспекте Зии Буниятова сгорел автомобиль - ФОТО - ВИДЕО

    В результате происшествия на дороге возникла пробка© Report

    Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ В Баку на проспекте Зии Буниятова на территории Наримановского района сгорел легковой автомобиль марки AzSamand с государственным регистрационным номером "10-TD-109".

    Как передает Report, пожар произошел в результате внезапного возгорания двигателя автомобиля.

    На место происшествия были привлечены сотрудники Службы пожарной охраны МЧС. Было предотвращено распространение огня на бензобак. Автомобиль полностью пришел в непригодное состояние. Никто не пострадал.

    В результате происшествия на дороге возникла пробка.

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