На проспекте Зии Буниятова произошла авария - ФОТО - ВИДЕО

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Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ В Баку на проспекте Зии Буниятова произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Report, происшествие было зарегистрировано на территории Наримановского района.

Так, водитель автомобиля марки BMW X 5, потеряв управление, врезался в тротуар на обочине дороги. К счастью, находившиеся в автомобиле водитель и пассажиры не пострадали. Однако автомобиль был искорежен.

В связи с аварией на проспекте образовался затор, продолжившийся примерно 40 минут. На место происшествия были привлечены сотрудники ДПС. Попавший в аварию автомобиль доставлен на штрафную стоянку. С помощью сотрудников дорожной полиции было восстановлено движение транспорта по проспекту.

В связи с происшествием в Главном управлении государственной дорожной полиции города Баку ведется расследование.