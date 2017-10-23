На проспекте Зии Буниятова легковой автомобиль сбил женщину

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ На территории Наримановского района Баку произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал пешеход.
Как сообщает Report, на проспекте Зии Буниятова легковой автомобиль сбил переходившую дорогу Кенуль Садай гызы Салимову 1976 г.р.
Пострадавшая в тяжелом состоянии на карете скорой помощи была доставлена в больницу.
Сотрудники Наримановского районного управления полиции взяли объяснения с водителя, совершившего наезд.
Nurlan RafiqoğluАвтор новости
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