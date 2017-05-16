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    На проспекте Зии Буньядова грузовик стал причиной большой пробки - ФОТО - ВИДЕО

    Брусья из грузового прицепа машины выпали на дорогу© Report.az

    Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ В Насиминском районе Баку на участке проспекта Зии Буньядова образовалась большая пробка.

    Как передает Report, причиной послужили выпавшие на дорогу деревянные брусья из грузового прицепа "КамАЗа", а также выпадение бортовой части при попытке водителя резко затормозить.

    Инцидент произошел, когда "КамАЗ" двигался от круга Габала в направлении поселка Беюкшор. Когда машина выезжала из тоннеля часть брусьев из грузового отсека выпала на дорогу. В результате водитель потерял управление и выехал на встречную полосу – въезд в тоннель (в направлении круга 20 Января). Здесь обвалилась бортовая часть автомобиля, в обоих направлениях возникла огромная пробка. После привлечения на территорию сотрудников полиции дорога в направлении круга 20 Января была освобождена.

    Водитель скрылся с места происшествия.

    Владелец автомобиля Маликов Акиф Эйваз оглу сообщил Report, что управлял автомобилем мужчина по имени Исмаил на основе доверенности.

    "С большой долей вероятности, он не был в нетрезвом состоянии, сбежал с места аварии из-за страха. Сейчас с ним невозможно связаться", - добавил он.

    Грузовик получил механические повреждения и был убран с территории с помощью подъемного крана. Движение по обоим направлениям дороги было восстановлено.

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