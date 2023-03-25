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На центральном проспекте в Баку ограничат движение автомобилей

На центральном проспекте в Баку ограничат движение автомобилей На проспекте Нефтчиляр в центре Баку ведется замена асфальтового покрытия.
Происшествия
25 марта 2023 г. 12:55
На центральном проспекте в Баку ограничат движение автомобилей

На проспекте Нефтчиляр в центре Баку ведется замена асфальтового покрытия.

Об этом Report сообщил старший инспектор Управления государственной дорожной полиции города Баку майор полиции Араз Аскерли.

Он отметил, что в настоящее время проводятся ремонтные работы по замене асфальтового покрытия на проспекте Нефтчиляр и улице академика Зарифы Алиевой в столице: "Учитывая это, мы просим водителей как можно меньше пользоваться личными автомобилями на этих участках".

По словам Аскерли, замена асфальтового покрытия продолжится с 25 марта до вечера 26 марта.

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Версия на азербайджанском языке Bakının mərkəzi prospektində asfalt örtüyü dəyişdirilir, avtomobillərin hərəkəti məhdudlaşdırılacaq

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