На проспекте Гейдара Алиева высокая скорость стала причиной аварии, 1 пострадавший - ФОТО - ВИДЕО

© Report.az

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ На территории Наримановского района Баку произошла авария, повлекшая ранение одного человека.

Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован на проспекте Гейдара Алиева.

Так, водитель автомобиля Tofas Валех Мамедов 1974 г.р. ехал на высокой скорости в направлении станции метро "Кёроглу". Потеряв управление, он выехал на вторую полосу, где врезался в стоявший там Mercedes.

В результате происшествия водитель автомобиля получил травмы и был помещен в больницу.

Сообщается, что Mercedes принадлежит заместителю начальника по оперативным делам Сураханского РУП Акифу Назарли.