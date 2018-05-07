На проспекте Бабека таксист сбил пешехода - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ В Хатаинском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Report, автомобиль марки Hyundai Accent с государственным регистрационным номером 10-KX-330 на ремонтируемой части проспекта Бабека сбил мужчину 40-45 лет.

Пешеход, получивший закрытую черепно-мозговую травму, при помощи водителя был доставлен в Клинический медцентр №1. В связи с тем, что раненый не был в сознании, не удалось определить его личность. Состояние раненого врачи оценивают как средней тяжести.

Сотрудники Хатаинского РУП разместили автомобиль водителя на штрафную площадку. Водитель привлечен к ответственности.

Фото: Руслан Мамедов



