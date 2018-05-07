 Наверх
    Закрыть фоторежим

    На проспекте Бабека таксист сбил пешехода - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

    © Report

    Добавлено видео 

    Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ В Хатаинском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.

    Как передает Report, автомобиль марки Hyundai Accent с государственным регистрационным номером 10-KX-330 на ремонтируемой части проспекта Бабека сбил мужчину 40-45 лет.

    Пешеход, получивший закрытую черепно-мозговую травму, при помощи водителя был доставлен в Клинический медцентр №1. В связи с тем, что раненый не был в сознании, не удалось определить его личность. Состояние раненого врачи оценивают как средней тяжести.

    Сотрудники Хатаинского РУП разместили автомобиль водителя на штрафную площадку. Водитель привлечен к ответственности.

    Фото: Руслан Мамедов


    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi