​На проспекте Бабека произошла авария на водопроводе

В городе Баку на проспекте Бабека, 56 (возле авторынка) произошла авария на проложенном под дорогой водопроводе, который принадлежит ОАО "Азерсу".

Об этом сообщили Report в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.

Согласно информации, для ликвидации аварии сотрудники указанной организации приступили к работам.

"Просьба к водителям быть внимательными при передвижении по указанной территории, соблюдать временные дорожные знаки и правила дорожного движения", - говорится в заявлении.