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На проспекте 8 Ноября ограничение на движение транспорта частично снято

На проспекте 8 Ноября ограничение на движение транспорта частично снято Ограничение на движение транспорта в направлении центра на пересечении проспекта 8 Ноября и улицы Рамиза Гулиева в Хатаинском районе, введенное в связи с выполнением ремонтных работ, частично снято.
Происшествия
23 сентября 2024 г. 10:22
На проспекте 8 Ноября ограничение на движение транспорта частично снято

Ограничение на движение транспорта в направлении центра на пересечении проспекта 8 Ноября и улицы Рамиза Гулиева в Хатаинском районе, введенное в связи с выполнением ремонтных работ, частично снято.

Об этом Report сообщил руководитель пресс-службы Центра интеллектуального управления транспортом при МВД Омар Хыдыров.

По его словам, в настоящее время восстановлено движение транспорта на участке от пересечения проспекта с улицей Рамиза Гулиева до пересечения с 7-й Кольцевой улицей (рядом с маркетом Bravo).

От указанного перекрестка до улицы Хагани Рустамова в центральном направлении введено ограничение, поэтому на встречной полосе на данном участке проспекта организовано двустороннее движение.

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Версия на азербайджанском языке Фото8 Noyabr prospektində avtomobillərin hərəkətinə qoyulan məhdudiyyət qismən aradan qaldırılıb

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