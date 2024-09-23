На проспекте 8 Ноября ограничение на движение транспорта частично снято

Ограничение на движение транспорта в направлении центра на пересечении проспекта 8 Ноября и улицы Рамиза Гулиева в Хатаинском районе, введенное в связи с выполнением ремонтных работ, частично снято.

Ограничение на движение транспорта в направлении центра на пересечении проспекта 8 Ноября и улицы Рамиза Гулиева в Хатаинском районе, введенное в связи с выполнением ремонтных работ, частично снято.

Об этом Report сообщил руководитель пресс-службы Центра интеллектуального управления транспортом при МВД Омар Хыдыров.

По его словам, в настоящее время восстановлено движение транспорта на участке от пересечения проспекта с улицей Рамиза Гулиева до пересечения с 7-й Кольцевой улицей (рядом с маркетом Bravo).

От указанного перекрестка до улицы Хагани Рустамова в центральном направлении введено ограничение, поэтому на встречной полосе на данном участке проспекта организовано двустороннее движение.