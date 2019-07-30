​На прошлой неделе в Азербайджане задержано 159 нелегальных мигрантов

На прошлой неделе в ходе мероприятий против незаконной миграции, проведенных Государственной миграционной службой (ГМС) Азербайджана, были задержаны 184 иностранца.

Как сообщили Report, один из них был выявлен в ходе мероприятий, проводимых совместно со Службой государственной безопасности (СГБ).

Установлено, что семеро из низ были заняты деятельностью, не соответствующей заявленным целям въезда в страну, 15 человек занимались незаконной трудовой деятельностью, трое не проживали по адресу регистрации, остальные 159 человек незаконно проживали на территории Азербайджана.

В отношении 166 нарушителей миграционного законодательства были приняты административные решения, в отношении остальных иностранцев принимаются соответствующие меры по их выдворению за пределы Азербайджанской Республики.

Государственная миграционная служба продолжает осуществлять мероприятия в рамках борьбы с незаконной миграцией.