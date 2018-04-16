На прошлой неделе в ДТП в Азербайджане погибли 12, пострадали 38 человек

© Report

Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ На прошлой неделе (9-15 апреля) органами внутренних дел Азербайджана было зафиксировано 659 фактов преступлений, из которых 95 раскрыты по "горячим следам".

Как сообщает Report, было обеспечено раскрытие 47 незавершенных ранее дел. В целом, 123 находившихся в розыске лица были задержаны и переданы по назначению.

В течение недели на дорогах страны произошло 24 ДТП, в результате которых 12 человек погибли, 38 получили телесные повреждения.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками органов внутренних дел, было выявлено 40 фактов, связанных с наркотиками.

По подозрению в совершении преступления был задержан 151 человек.