На прошлой неделе в Азербайджане задержаны 102 нелегальных мигранта

На прошлой неделе Государственной миграционной службой (ГМС) Азербайджана в ходе проведенных мероприятий против незаконной миграции были задержаны 102 иностранца.

Как сообщили Report в ГМС, было установлено, что один из задержанных занимался деятельностью, не соответствующей заявленной цели прибытия в страну, двое были заняты незаконной трудовой деятельностью, 5 человек проживали не по адресу регистрации, остальные 94 человека незаконно проживали на территории Азербайджанской Республики.

В отношении 85 задержанных иностранцев были составлены административные протоколы, в отношении остальных иностранцев принимаются меры об административном выдворении за пределы Азербайджанской Республики.

Государственная миграционная служба продолжает проводить мероприятия в рамках борьбы с незаконной миграцией.