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На прошлой неделе на освобожденных территориях обезврежено 249 мин

На прошлой неделе на освобожденных территориях обезврежено 249 мин На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана в период с 14 по 20 октября обнаружено и обезврежено 49 противотанковые, 200 противопехотных мин и 763 неразорвавшихся боеприпаса.
Происшествия
21 октября 2024 г. 14:49
На прошлой неделе на освобожденных территориях обезврежено 249 мин

На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана в период с 14 по 20 октября обнаружено и обезврежено 49 противотанковые, 200 противопехотных мин и 763 неразорвавшихся боеприпаса.

Как сообщает Report, об этом говорится в еженедельном отчете Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA).

В течение прошлой недели от мин очищена территория площадью 470,2 га.

Операции по разминированию проводились ANAMA, Министерством обороны, Министерством по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службой, а также четырьмя частными компаниями в Тертере, Агдере, Кяльбаджаре, Агдаме, Ходжалы, Ханкенди, Шуше, Ходжавенде, Лачыне, Физули, Джебраиле, Губадлы и Зангилане.

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Версия на английском языке Azerbaijan clears 249 mines in liberated territories in a week
Версия на азербайджанском языке Ötən həftə azad edilmiş ərazilərdə 249 mina zərərsizləşdirilib

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