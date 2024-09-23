На прошлой неделе на освобожденных территориях обезврежено 242 мины

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) обнародовало еженедельную информацию об операциях по разминированию, проводимых на освобожденных от оккупации территориях.

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) обнародовало еженедельную информацию об операциях по разминированию, проводимых на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщили Report в ANAMA, с 16 по 22 сентября в Тертере, Агдере, Кяльбаджаре, Агдаме, Ходжалы, Ханкенди, Ходжавенде, Лачыне, Шуше, Физули, Губадлы, Джебраиле и Зангилане обнаружено и обезврежено 74 противопехотных и 168 противотанковых мин, 491 неразорвавшийся боеприпас.

В течение прошлой недели от мин очищена территория площадью 968,3 га.