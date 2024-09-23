На прошлой неделе на освобожденных территориях обезврежено 242 мины

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) обнародовало еженедельную информацию об операциях по разминированию, проводимых на освобожденных от оккупации территориях.
Как сообщили Report в ANAMA, с 16 по 22 сентября в Тертере, Агдере, Кяльбаджаре, Агдаме, Ходжалы, Ханкенди, Ходжавенде, Лачыне, Шуше, Физули, Губадлы, Джебраиле и Зангилане обнаружено и обезврежено 74 противопехотных и 168 противотанковых мин, 491 неразорвавшийся боеприпас.
В течение прошлой недели от мин очищена территория площадью 968,3 га.