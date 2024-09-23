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На прошлой неделе на освобожденных территориях обезврежено 242 мины

На прошлой неделе на освобожденных территориях обезврежено 242 мины Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) обнародовало еженедельную информацию об операциях по разминированию, проводимых на освобожденных от оккупации территориях.
Происшествия
23 сентября 2024 г. 17:07
На прошлой неделе на освобожденных территориях обезврежено 242 мины

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) обнародовало еженедельную информацию об операциях по разминированию, проводимых на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщили Report в ANAMA, с 16 по 22 сентября в Тертере, Агдере, Кяльбаджаре, Агдаме, Ходжалы, Ханкенди, Ходжавенде, Лачыне, Шуше, Физули, Губадлы, Джебраиле и Зангилане обнаружено и обезврежено 74 противопехотных и 168 противотанковых мин, 491 неразорвавшийся боеприпас.

В течение прошлой недели от мин очищена территория площадью 968,3 га.

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Версия на азербайджанском языке Ötən həftə 242 mina, 491 partlamamış hərbi sursat zərərsizləşdirilib

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