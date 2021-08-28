О нас
Report Georgia
Аудио новости

11 человек не были допущены на торжества из-за отсутствия паспорта COVID-19

11 человек не были допущены на торжества из-за отсутствия паспорта COVID-19 27 августа представители Министерства внутренних дел, Агентства продовольственной безопасности и Государственной налоговой службы при Министерстве экономики провели мониторинг 6 свадебных торжеств в Баку и на территории республики.
Происшествия
28 августа 2021 г. 10:45
11 человек не были допущены на торжества из-за отсутствия паспорта COVID-19

27 августа представители Министерства внутренних дел, Агентства продовольственной безопасности и Государственной налоговой службы при Министерстве экономики провели мониторинг 6 свадебных торжеств в Баку и на территории республики.

Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.

Мониторинг охватил мероприятия, проводимые в 3 дворцах торжеств, на 3 территориях частных домов.

За нарушение правил особого карантинного режима при проведении свадебных торжеств в результате мониторинга:

- 3 человека оштрафованы по статье 211 (нарушение противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) Кодекса об административных правонарушениях;

-11 человек не были допущены на торжество из-за отсутствия паспорта COVID-19.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Ötən gün 11 nəfər COVID-19 pasportu olmadığına görə şənliyə buraxılmayıb

Экслюзивные новости

Новый парк Баку площадью в 43 га
ФотоНовый парк Баку площадью в 43 га
27 августа 2021 г. 19:31
Посол: Корейские компании заинтересованы в проектах по восстановлению освобожденных земель
Посол: Корейские компании заинтересованы в проектах по восстановлению освобожденных земель
27 августа 2021 г. 11:25
Спецпредставитель президента РФ: Мехрибан Алиева осуществляет благородную гуманитарную деятельность
Спецпредставитель президента РФ: Мехрибан Алиева осуществляет благородную гуманитарную деятельность
26 августа 2021 г. 12:46
Слуцкий: В России знают, уважают и любят Мехрибан Алиеву
Слуцкий: В России знают, уважают и любят Мехрибан Алиеву
26 августа 2021 г. 10:16
В Азербайджане избраны новые председатели, заместители и секретари ОИК
В Азербайджане избраны новые председатели, заместители и секретари ОИК
26 августа 2021 г. 10:04
Депутат Рады: Украина всегда была другом и поддерживала территориальную целостность Азербайджана
Депутат Рады: Украина всегда была другом и поддерживала территориальную целостность Азербайджана
24 августа 2021 г. 20:09
Минздрав: За компенсацией за побочные эффекты вакцины от COVID-19 никто не обращался
Минздрав: За компенсацией за побочные эффекты вакцины от COVID-19 никто не обращался
23 августа 2021 г. 16:47
Экс-главу Агстафинской ИВ исключили из ПЕА
Экс-главу Агстафинской ИВ исключили из ПЕА
21 августа 2021 г. 15:24
За последние 9 лет из Украины депортированы около 10 тыс. граждан Азербайджана
За последние 9 лет из Украины депортированы около 10 тыс. граждан Азербайджана
21 августа 2021 г. 13:35
Жительница Шуши: Меня переполняют смешанные чувства
Жительница Шуши: Меня переполняют смешанные чувства
21 августа 2021 г. 11:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi