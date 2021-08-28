11 человек не были допущены на торжества из-за отсутствия паспорта COVID-19

27 августа представители Министерства внутренних дел, Агентства продовольственной безопасности и Государственной налоговой службы при Министерстве экономики провели мониторинг 6 свадебных торжеств в Баку и на территории республики.

27 августа представители Министерства внутренних дел, Агентства продовольственной безопасности и Государственной налоговой службы при Министерстве экономики провели мониторинг 6 свадебных торжеств в Баку и на территории республики.

Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.

Мониторинг охватил мероприятия, проводимые в 3 дворцах торжеств, на 3 территориях частных домов.

За нарушение правил особого карантинного режима при проведении свадебных торжеств в результате мониторинга:

- 3 человека оштрафованы по статье 211 (нарушение противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) Кодекса об административных правонарушениях;

-11 человек не были допущены на торжество из-за отсутствия паспорта COVID-19.