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    На Приморском бульваре 29-летний мужчина совершил суицид

    Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ На Бакинском приморском бульваре молодой мужчина покончил жизнь самоубийством. Инцидент произошел на территории бульвара, которая входит в зону Сабаильского района.

    Как передает Report, Шахрияр Джейхун оглы Садыгов 1990 г.р. сначала нанес себе ножевые ранения, а потом и вовсе решил броситься в море. Прохожие смогли спасти тонущего молодого человека, однако, чуть позже он скончался по дороге в больницу. 

    В связи с фактом полиция начала расследование.  

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