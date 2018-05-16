На Приморском бульваре 29-летний мужчина совершил суицид

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ На Бакинском приморском бульваре молодой мужчина покончил жизнь самоубийством. Инцидент произошел на территории бульвара, которая входит в зону Сабаильского района.

Как передает Report, Шахрияр Джейхун оглы Садыгов 1990 г.р. сначала нанес себе ножевые ранения, а потом и вовсе решил броситься в море. Прохожие смогли спасти тонущего молодого человека, однако, чуть позже он скончался по дороге в больницу.

В связи с фактом полиция начала расследование.