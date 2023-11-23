В Гяндже произошел пожар на приборостроительном заводе

На горячую линию "112" МЧС поступила информация о пожаре на территории Гянджинского приборостроительного завода.

На горячую линию "112" МЧС поступила информация о пожаре на территории Гянджинского приборостроительного завода.

Как сообщает Report, в связи с информацией на место незамедлительно были привлечены силы Государственной противопожарной службы МЧС.

Возгорание, возникшее в масляных бочках, было быстро потушено подразделениями пожарной охраны.

19:29

На приборостроительном заводе в Гяндже произошел пожар.

Как сообщает западное бюро Report, возгорание произошло в топливном чане на территории завода.

К тушению огня были привлечены шесть пожарных машин Гянджинского городского управления пожарной охраны МЧС.

Пожар потушен, пострадавших нет, по факту проводится расследование.