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На стационарном посту в Гяндже задержан коронавирусный больной 

На стационарном посту в Гяндже задержан коронавирусный больной  Сотрудники Главного управления полиции города Гянджа продолжают осуществление мер по борьбе с пандемией коронавируса.
Происшествия
12 января 2021 г. 16:31
На стационарном посту в Гяндже задержан коронавирусный больной 
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Сотрудники Главного управления полиции города Гянджа продолжают осуществление мер по борьбе с пандемией коронавируса.

Как сообщили Report в Гянджинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, на посту, установленном при въезде в город, был задержан водитель, инфицированный коронавирусом.

Житель Евлахского района Дурсун Бабазаде, которому было предписано лечение от коронавируса в домашних условиях, покинул место пребывания и пытался въехать на территорию Гянджи.

Сотрудниками местных правоохранительных органов также был задержан инфицированный коронавирусом житель Гянджи Заур Джавадов. По обоим фактам возбуждены уголовные дела, ведется расследование.

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