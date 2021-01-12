На стационарном посту в Гяндже задержан коронавирусный больной

Сотрудники Главного управления полиции города Гянджа продолжают осуществление мер по борьбе с пандемией коронавируса.

Сотрудники Главного управления полиции города Гянджа продолжают осуществление мер по борьбе с пандемией коронавируса.

Как сообщили Report в Гянджинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, на посту, установленном при въезде в город, был задержан водитель, инфицированный коронавирусом.

Житель Евлахского района Дурсун Бабазаде, которому было предписано лечение от коронавируса в домашних условиях, покинул место пребывания и пытался въехать на территорию Гянджи.

Сотрудниками местных правоохранительных органов также был задержан инфицированный коронавирусом житель Гянджи Заур Джавадов. По обоим фактам возбуждены уголовные дела, ведется расследование.