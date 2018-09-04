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    На погранично-пропускном пункте “Красный мост” погиб азербайджанский военнослужащий

    Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ На погранично-пропускном пункте “Красный мост” азербайджано-грузинской границы произошел инцидент.

    Как передает Report, об этом говорится в совместном заявлении Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана и Государственной таможенного комитета (ГТК) Азербайджана.

    Согласно сообщению, грузовой автомобиль перевозивщий “битум” после ухода из зоны таможенного контроля транспортных средств на территорию Грузии, совершил ДТП. В результате происшествия погиб военнослужащий Государственной пограничной службы.

    По предварительным данным, причиной ДТП стало проблемы в тормозной системы автомобиля.

    В настоящее время таможенно-пограничный пропускной пункт “Красный Мост” (Шихлы) продолжает свою деятельность в нормальном рабочем режиме.

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