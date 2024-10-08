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На побережье Каспия обнаружено более 200 кг наркотиков, задержаны три человека

На побережье Каспия обнаружено более 200 кг наркотиков, задержаны три человека В селе Ниязабад Хачмазского района на побережье Каспийского моря обнаружено 205 кг наркотиков, 13 110 таблеток метадона.
Происшествия
8 октября 2024 г. 13:47
На побережье Каспия обнаружено более 200 кг наркотиков, задержаны три человека

В селе Ниязабад Хачмазского района на побережье Каспийского моря обнаружено 205 кг наркотиков, 13 110 таблеток метадона.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы (ГПС).

В ГПС сообщили, что ввоз крупной партии наркотических средств на территорию Азербайджана удалось предотвратить благодаря слаженным действиям подразделений береговой охраны и пограничных кораблей, которые несут службу по охране государственной границы.

Три гражданина Азербайджана, подозреваемые в ввозе наркотических средств на территорию страны, задержаны в прибрежной зоне.

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

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Версия на азербайджанском языке ФотоXəzərin sahilində 200 kiloqramdan çox narkotik aşkarlanıb, üç nəfər saxlanılıb

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