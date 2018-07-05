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    На пляже в Новханы утонул человек

    Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ В Абшеронском районе на пляже в Новханы утонул человек.

    Как сообщает Report, информацию распространило министерство по чрезвычайным ситуациям.

    Так, в Центр управления кризисными ситуациями МЧС поступила информация о том, что вчера на пляже в Новханы Абшеронского района утонул человек.

    По сообщению, сегодня с утра к поискам привлечена группа водолазов Государственной службы по контролю над маломерными судами и спасению на водах МЧС.

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