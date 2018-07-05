Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ В Абшеронском районе на пляже в Новханы утонул человек.

Как сообщает Report, информацию распространило министерство по чрезвычайным ситуациям.

Так, в Центр управления кризисными ситуациями МЧС поступила информация о том, что вчера на пляже в Новханы Абшеронского района утонул человек.

По сообщению, сегодня с утра к поискам привлечена группа водолазов Государственной службы по контролю над маломерными судами и спасению на водах МЧС.