Хачмаз. 24 августа. REPORT.AZ/ На пляже в Набрани утонули два друга.

Как сообщает северное бюро Report, купаясь в море, утонули двое жителей Губинского района.

Тело одного из них - жителя районного села Дигяхоба Романа Абдул оглу Наджафова 1982 г.р. извлечено из воды водолазами-спасателями МЧС.

Тело передано в хачмазский районный отдел Объединения судмедэкспертизы и патологической анатомии минздрава.

Поиски Омарова Фарруха Эльман оглу продолжаются.