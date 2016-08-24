Хачмаз. 24 августа. REPORT.AZ/ На пляже в Набрани утонули два друга.
Как сообщает северное бюро Report, купаясь в море, утонули двое жителей Губинского района.
Тело одного из них - жителя районного села Дигяхоба Романа Абдул оглу Наджафова 1982 г.р. извлечено из воды водолазами-спасателями МЧС.
Тело передано в хачмазский районный отдел Объединения судмедэкспертизы и патологической анатомии минздрава.
Поиски Омарова Фарруха Эльман оглу продолжаются.
Valeh DadaşovАвтор новости
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