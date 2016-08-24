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    На пляже в Набрани утонули два друга

    Тело одного из них извлечено из воды

    Хачмаз. 24 августа. REPORT.AZ/ На пляже в Набрани утонули два друга.

    Как сообщает северное бюро Report, купаясь в море, утонули двое жителей Губинского района.

    Тело одного из них - жителя районного села Дигяхоба Романа Абдул оглу Наджафова 1982 г.р. извлечено из воды водолазами-спасателями МЧС.

    Тело передано в хачмазский районный отдел Объединения судмедэкспертизы и патологической анатомии минздрава.

    Поиски Омарова Фарруха Эльман оглу продолжаются. 

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