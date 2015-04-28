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    На пляже в Баку произошла массовая драка

    Инцидент произошел на Шиховском пляже в ночные часы

    Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ В Баку произошла массовая драка. Как сообщает Report, инцидент произошел ночью на Шиховском пляже - на 8-м км Сальянского шоссе.

    Магомед Панахов 1984 г.р., Харун Кязимов 1977 г.р. и Этибар Исмаилов 1992 г.р. были избиты группой лиц.

    Обратившиеся в 8-ое отделение полиции Сабаильского РУП трое пострадавших утверждают, что были избиты знакомым Саламатом Исмайловым и пришедшими с ним 6-7 лицами.

    На основе обращения начато расследование.

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