На пляже в Баку произошла массовая драка

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ В Баку произошла массовая драка. Как сообщает Report, инцидент произошел ночью на Шиховском пляже - на 8-м км Сальянского шоссе.

Магомед Панахов 1984 г.р., Харун Кязимов 1977 г.р. и Этибар Исмаилов 1992 г.р. были избиты группой лиц.

Обратившиеся в 8-ое отделение полиции Сабаильского РУП трое пострадавших утверждают, что были избиты знакомым Саламатом Исмайловым и пришедшими с ним 6-7 лицами.

На основе обращения начато расследование.