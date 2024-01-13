На платной дороге неподалеку от Шабрана произошло ДТП со смертельным исходом

На платной дороге неподалеку от Шабрана произошло ДТП со смертельным исходом

На платной дороге Баку-Губа-государственная граница с Россией произошло ДТП со смертельным исходом.

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На платной дороге Баку-Губа-государственная граница с Россией произошло ДТП со смертельным исходом. Как сообщает северное бюро Report, на участке дороги в окрестностях города Шабран автомобиль марки BMW потерял управление и перевернулся. Водитель автомобиля Джафар Гасанов скончался на месте от полученных травм. Пассажиры автомобиля - Эмин Худиев (2002 г.р) и Нармин Тахмазова (2003 г.р.) получили телесные повреждения различной степени тяжести. Пострадавшие были доставлены в больницу. По факту проводится расследование. Подпишитесь на наш Telegram канал