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На платной дороге неподалеку от Шабрана произошло ДТП со смертельным исходом

На платной дороге неподалеку от Шабрана произошло ДТП со смертельным исходом На платной дороге Баку-Губа-государственная граница с Россией произошло ДТП со смертельным исходом.
Происшествия
13 января 2024 г. 13:38
На платной дороге неподалеку от Шабрана произошло ДТП со смертельным исходом

На платной дороге Баку-Губа-государственная граница с Россией произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщает северное бюро Report, на участке дороги в окрестностях города Шабран автомобиль марки BMW потерял управление и перевернулся.

Водитель автомобиля Джафар Гасанов скончался на месте от полученных травм.

Пассажиры автомобиля - Эмин Худиев (2002 г.р) и Нармин Тахмазова (2003 г.р.) получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Пострадавшие были доставлены в больницу. По факту проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке Ödənişli yolda qəza olub, ölən və yaralanan var

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