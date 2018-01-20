На перевозившем из Ирана в Россию капусту мужчине обнаружена крупная сумма валюты - ВИДЕО

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Баку. 20 января. REPORT.AZ/ Задержан человек, транзитом через Азербайджан, перевозивший крупную сумму валюты из Ирана в Россию.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу Государственного таможенного комитета, на посте Самур Хачмазского Таможенного Управления , был проведен таможенный осмотр грузового автомобиля марки “Volvo FN 12” с государственными номерами E-900-XX-05/ AH-264639, управляемого со стороны гражданина Российской Федерации Нурмагомеда Магомедтагировича, который перевозил цветную капусту из Ирана в Россию, транзитом через Азербайджан.

В найденной во время осмотра в кабине автомобиля коричневой сумке были обнаружены 4200 купюр номиналом в 5000 , 8953 купюр номиналом в 1000 и 54 купюры номиналом в 500 Российских рублей (528 191 доллар), незадекларированной таможней валюты.

По факту ведется расследование.