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На освобожденных землях Физули задержаны еще 13 "любителей острых ощущений"

На освобожденных землях Физули задержаны еще 13 "любителей острых ощущений" Задержанные были доставлены в отдел полиции
Происшествия
31 марта 2021 г. 11:50
На освобожденных землях Физули задержаны еще 13 любителей острых ощущений
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Сотрудники Физулинского районного отдела полиции продолжают мероприятия по предотвращению попыток проникновения на освобожденные от оккупации, но не разминированные территории.

Как сообщили Report в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, во время операций, проведенных сотрудниками Физулинского РОП, на территории районного села Алханлы были выявлены и задержаны 13 жителей Бейлаганского района, пытавшиеся на 5 автомобилях проникнуть на освобожденные территории альтернативными дорогами вне полицейских постов.

Задержанные были доставлены в отдел полиции, были проведены соответствующие разбирательства, в отношении них составлены протоколы и направлены в районный суд для дачи юридической оценки.

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Версия на азербайджанском языке Füzulidə azad olunan ərazilərə keçmək istəyən daha 13 nəfər saxlanıldı

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