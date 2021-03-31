На освобожденных землях Физули задержаны еще 13 "любителей острых ощущений"

Задержанные были доставлены в отдел полиции

Сотрудники Физулинского районного отдела полиции продолжают мероприятия по предотвращению попыток проникновения на освобожденные от оккупации, но не разминированные территории.

Как сообщили Report в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, во время операций, проведенных сотрудниками Физулинского РОП, на территории районного села Алханлы были выявлены и задержаны 13 жителей Бейлаганского района, пытавшиеся на 5 автомобилях проникнуть на освобожденные территории альтернативными дорогами вне полицейских постов.

Задержанные были доставлены в отдел полиции, были проведены соответствующие разбирательства, в отношении них составлены протоколы и направлены в районный суд для дачи юридической оценки.