На освобожденных территориях задержаны лица, собирающие металлолом

В результате мероприятий, проведенных сотрудниками Ходжавендского районного отдела полиции, были задержаны лица, незаконно собирающие металлолом на территориях, освобожденных от оккупации и не полностью очищенных от взрывчатых веществ.

В результате мероприятий, проведенных сотрудниками Ходжавендского районного отдела полиции, были задержаны лица, незаконно собирающие металлолом на территориях, освобожденных от оккупации и не полностью очищенных от взрывчатых веществ.

Как сообщили Report в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД, сотрудники Ходжавендского РОП, находясь на службе в районном селе Чирагуз, задержали в порядке досмотра грузовик марки Mercedes, в котором находились Шамиль Нурмамедов, Адалет Гасымов и Эльшад Байрамов.

В ходе расследования было установлено, что задержанные не имели соответствующего разрешения на въезд на освобожденные от оккупации территории. Также при осмотре грузового отсека автомобиля был обнаружен металлолом весом около 25 тонн, незаконно собранный с этих территорий.

По факту в Ходжавендском РОП в отношении указанных лиц были составлены протоколы и направлены в районный суд на рассмотрение.