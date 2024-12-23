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На освобожденных территориях за неделю разминирована территория в 771 га

На освобожденных территориях за неделю разминирована территория в 771 га 12:43
Происшествия
23 декабря 2024 г. 13:02
На освобожденных территориях за неделю разминирована территория в 771 га

На освобожденных территориях Азербайджана в ходе работ по разминированию 16-22 декабря обнаружено и обезврежено 26 противотанковых, 104 противопехотные мины и 304 неразорвавшихся боеприпаса (НРБ).

Как сообщает Report, об этом говорится в еженедельном отчете Агентства по разминированию Азербайджана (ANAMA) о гуманитарных операциях по разминированию на освобожденных территориях.

Согласно информации, за минувшую неделю от мин очищена территория в 770,7 га.

Отметим, что операции по разминированию проводились ANAMA, Министерством обороны, Министерством по чрезвычайным ситуациям (МЧС), Государственной пограничной службой (ГПС) и четырьмя частными компаниями в Тертере, Агдере, Кяльбаджаре, Агдаме, Ходжалы, Ханкенди, Шуше, Ходжавенде, Лачыне, Физули, Джебраиле, Губадлы и Зангилане.

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Версия на азербайджанском языке Ötən həftə azad olunan torpaqlarda 770 hektar ərazi minalardan təmizlənib

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