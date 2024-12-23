На освобожденных территориях за неделю разминирована территория в 771 га

12:43

На освобожденных территориях Азербайджана в ходе работ по разминированию 16-22 декабря обнаружено и обезврежено 26 противотанковых, 104 противопехотные мины и 304 неразорвавшихся боеприпаса (НРБ).

Как сообщает Report, об этом говорится в еженедельном отчете Агентства по разминированию Азербайджана (ANAMA) о гуманитарных операциях по разминированию на освобожденных территориях.

Согласно информации, за минувшую неделю от мин очищена территория в 770,7 га.

Отметим, что операции по разминированию проводились ANAMA, Министерством обороны, Министерством по чрезвычайным ситуациям (МЧС), Государственной пограничной службой (ГПС) и четырьмя частными компаниями в Тертере, Агдере, Кяльбаджаре, Агдаме, Ходжалы, Ханкенди, Шуше, Ходжавенде, Лачыне, Физули, Джебраиле, Губадлы и Зангилане.