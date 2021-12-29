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На освобожденных территориях установят 10 сейсмических станций

На освобожденных территориях установят 10 сейсмических станций Для обеспечения проведения сейсмологических исследований в Карабахе и прилегающих районах в план работы Республиканского центра сейсмологической службы (РЦСС) Национальной академии наук Азербайджана включен вопрос об установке в 2021-2025 годах на
Происшествия
29 декабря 2021 г. 15:24
На освобожденных территориях установят 10 сейсмических станций
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Для обеспечения проведения сейсмологических исследований в Карабахе и прилегающих районах в план работы Республиканского центра сейсмологической службы (РЦСС) Национальной академии наук Азербайджана включен вопрос об установке в 2021-2025 годах на освобожденных от оккупации территориях 10 сейсмических станций.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор РЦСС, член-корреспондент НАНА, профессор Гурбан Етирмишли.

Эти станции планируется установить после устранения существующей минной опасности.

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Версия на английском языке Azerbaijan to install 10 seismic stations in liberated territories 
Версия на азербайджанском языке Azad olunmuş ərazilərdə 10 seysmik stansiya quraşdırılacaq

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