На освобожденных территориях установят 10 сейсмических станций

Для обеспечения проведения сейсмологических исследований в Карабахе и прилегающих районах в план работы Республиканского центра сейсмологической службы (РЦСС) Национальной академии наук Азербайджана включен вопрос об установке в 2021-2025 годах на

Для обеспечения проведения сейсмологических исследований в Карабахе и прилегающих районах в план работы Республиканского центра сейсмологической службы (РЦСС) Национальной академии наук Азербайджана включен вопрос об установке в 2021-2025 годах на освобожденных от оккупации территориях 10 сейсмических станций.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор РЦСС, член-корреспондент НАНА, профессор Гурбан Етирмишли.

Эти станции планируется установить после устранения существующей минной опасности.