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На освобожденных территориях обнаружены 172 мины

На освобожденных территориях обнаружены 172 мины Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) представило еженедельную информацию о работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях.
Происшествия
25 апреля 2022 г. 11:13
На освобожденных территориях обнаружены 172 мины

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) представило еженедельную информацию о работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщили Report в Агентстве, с 18 по 23 апреля в ходе мероприятий по разминированию в Тертерском, Агдамском, Физулинском, Шушинском, Губадлинском, Джебраильском и Зангиланском районах были обнаружены и обезврежены 46 противопехотных, 126 противотанковых мин и 170 неразорвавшихся боеприпасов.

В результате территория площадью 475.7 га была очищена от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

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Версия на английском языке Another 172 mines found in liberated territories
Версия на азербайджанском языке Azad edilən ərazilərdə daha 172 mina aşkarlanıb

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