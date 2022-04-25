На освобожденных территориях обнаружены 172 мины

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) представило еженедельную информацию о работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях.

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) представило еженедельную информацию о работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщили Report в Агентстве, с 18 по 23 апреля в ходе мероприятий по разминированию в Тертерском, Агдамском, Физулинском, Шушинском, Губадлинском, Джебраильском и Зангиланском районах были обнаружены и обезврежены 46 противопехотных, 126 противотанковых мин и 170 неразорвавшихся боеприпасов.

В результате территория площадью 475.7 га была очищена от мин и неразорвавшихся боеприпасов.