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На освобожденных территориях Азербайджана обнаружены еще 92 мины

На освобожденных территориях Азербайджана обнаружены еще 92 мины Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) представило еженедельную информацию о работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях.
Происшествия
20 июня 2022 г. 14:17
На освобожденных территориях Азербайджана обнаружены еще 92 мины

Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) представило еженедельную информацию о работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщили Report в Агентстве, с 13 по 18 июня в ходе мероприятий по разминированию в Тертерском, Агдамском, Физулинском, Шушинском, Губадлинском, Джебраильском и Зангиланском районах были обнаружены и обезврежены 79 противопехотных мин, 13 противотанковых и 58 неразорвавшихся боеприпасов.

В результате территория площадью 557 га была очищена от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

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Версия на английском языке Another 92 mines found in liberated territories of Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azad edilən ərazilərdə daha 92 mina aşkarlanıb

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