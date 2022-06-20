На освобожденных территориях Азербайджана обнаружены еще 92 мины

Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) представило еженедельную информацию о работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях.

Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) представило еженедельную информацию о работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщили Report в Агентстве, с 13 по 18 июня в ходе мероприятий по разминированию в Тертерском, Агдамском, Физулинском, Шушинском, Губадлинском, Джебраильском и Зангиланском районах были обнаружены и обезврежены 79 противопехотных мин, 13 противотанковых и 58 неразорвавшихся боеприпасов.

В результате территория площадью 557 га была очищена от мин и неразорвавшихся боеприпасов.