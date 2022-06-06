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На освобожденных территориях обнаружено еще 79 мин

На освобожденных территориях обнаружено еще 79 мин Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) представило еженедельную информацию о работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях.
Происшествия
6 июня 2022 г. 12:34
На освобожденных территориях обнаружено еще 79 мин

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) представило еженедельную информацию о работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщили Report в Агентстве, с 1 по 6 июня в ходе мероприятий по разминированию в Тертерском, Агдамском, Физулинском, Шушинском, Губадлинском, Джебраильском и Зангиланском районах были обнаружены и обезврежены 54 противопехотные мины, 25 противотанковых и 206 неразорвавшихся боеприпасов.

В результате территория площадью 357 га была очищена от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

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Версия на английском языке Another 79 mines found in liberated territories of Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azad edilən ərazilərdə daha 79 mina aşkarlanıb

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