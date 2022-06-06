На освобожденных территориях обнаружено еще 79 мин

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) представило еженедельную информацию о работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях.

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) представило еженедельную информацию о работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщили Report в Агентстве, с 1 по 6 июня в ходе мероприятий по разминированию в Тертерском, Агдамском, Физулинском, Шушинском, Губадлинском, Джебраильском и Зангиланском районах были обнаружены и обезврежены 54 противопехотные мины, 25 противотанковых и 206 неразорвавшихся боеприпасов.

В результате территория площадью 357 га была очищена от мин и неразорвавшихся боеприпасов.