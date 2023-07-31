На освобожденных территориях Азербайджана обнаружено еще 68 мин

На освобожденных территориях обнаружено еще 68 мин.

На освобожденных территориях обнаружено еще 68 мин.

Как сообщает Report, об этом говорится в еженедельной информации об операциях, проводимых Агентством Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) на освобожденных от оккупации территориях (23-29 июля).

В Тертере, Агдаме, Лачыне, Физули, Шуше, Губадлы, Ходжавенде, Джебраиле и Зангилане была обнаружена 61 противопехотная мина, 7 противотанковых мин, 160 неразорвавшихся боеприпасов.

От мин и неразорвавшихся боеприпасов очищены 516,46 гектаров территории.