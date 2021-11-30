На освобожденных территориях на минах подорвались 73 мирных жителя, 24 погибли

Согласно статистике, 51% происшествий с подрывами на минах произошли вследствие незаконного въезда на освобожденные территории, 26% - при выходе за пределы размеченной территории, очищенной от мин.

51% происшествий с подрывами на минах произошли вследствие незаконного въезда на освобожденные территории, 26% - при выходе за пределы размеченной территории, очищенной от мин.

Об этом Report сообщили в Агентстве Азербайджана по разминированию (ANAMA).

Было отмечено, что после освобождения территорий на минах подорвались 73 мирных жителя, из них 49 получили ранения и 24 погибли.

В агентстве призвали граждан воздержаться от незаконных поездок на загрязненные минами территории. В ANAMA заявили, что несмотря на продолжающиеся случаи гибели гражданских лиц в результате подрыва на минах, Армения отказывается предоставлять азербайджанской стороне карты минных полей.