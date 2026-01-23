Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе

    В Азербайджана за год обнаружено около 5,2 тыс. единиц огнестрельного оружия

    Происшествия
    • 23 января, 2026
    • 15:18
    В Азербайджана за год обнаружено около 5,2 тыс. единиц огнестрельного оружия

    В Азербайджане в 2025 году обнаружено 5 199 единиц огнестрельного оружия.

    Как передает Report, такая статистика была озвучена на заседании коллегии Министерства внутренних дел Азербайджана, посвященном итогам 2025 года.

    Согласно информации, из них 1079 обнаружено на освобожденных территориях.

    Помимо стрелкового оружия, на этих территориях в прошлом году были обнаружены 2 183 артиллерийских снаряда различного калибра и более 220 тысяч патронов.

    В рамках борьбы с незаконным оборотом оружия в 2025 году правоохранительными органами было зафиксировано 502 случая противоправного хранения и транспортировки огнестрельного оружия. К уголовной ответственности привлечены 153 человека, подозреваемых в совершении данных преступлений.

    Son bir ildə azad edilmiş ərazilərdə 1079 döyüş silahı aşkar edilib

    Последние новости

    16:07

    Азербайджан в 2025 году увеличил экспорт нефти в Румынию в 1,5 раза

    Энергетика
    16:00

    Стоимость платины обновила исторический рекорд

    Финансы
    15:44

    Евросоюз направил Украине свыше 400 электрогенераторов

    Другие страны
    15:44

    В Баку при пожаре в жилом доме погибли два человека

    Происшествия
    15:24

    В Азербайджане в 2025 году более 4,3 тыс. семей приобрели жилье по ипотеке

    Финансы
    15:21

    Биржевые цены на какао-бобы в мире упали на 6,6%

    Финансы
    15:20
    Фото

    По инициативе Trendyol и PASHA Holding высажено более 12 тысяч деревьев

    Бизнес
    15:18

    В Азербайджана за год обнаружено около 5,2 тыс. единиц огнестрельного оружия

    Происшествия
    15:17

    Во Франции депутаты отклонили шестой вотум недоверия правительству

    Другие страны
    Лента новостей