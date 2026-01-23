В Азербайджана за год обнаружено около 5,2 тыс. единиц огнестрельного оружия
Происшествия
- 23 января, 2026
- 15:18
В Азербайджане в 2025 году обнаружено 5 199 единиц огнестрельного оружия.
Как передает Report, такая статистика была озвучена на заседании коллегии Министерства внутренних дел Азербайджана, посвященном итогам 2025 года.
Согласно информации, из них 1079 обнаружено на освобожденных территориях.
Помимо стрелкового оружия, на этих территориях в прошлом году были обнаружены 2 183 артиллерийских снаряда различного калибра и более 220 тысяч патронов.
В рамках борьбы с незаконным оборотом оружия в 2025 году правоохранительными органами было зафиксировано 502 случая противоправного хранения и транспортировки огнестрельного оружия. К уголовной ответственности привлечены 153 человека, подозреваемых в совершении данных преступлений.
