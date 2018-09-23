На основных проспектах Баку снижена максимальная скорость движения

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Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ В связи с установившейся погодой, максимальная скорость движения на дорогах проспекта Гейдар Алиев – Аэропорт и на автомагистрали Зыхское шоссе – Аэропорт снижена на 20 км в час.
Как передает Report, об этом сообщает Бакинское Транспортное Агенство ( БТА).
Целью снижения скорости стало обеспечение безопасного движения на этих дорогах.
БТА еще раз обращается к водителям с просьбой соблюдать скоростной режим при установившихся погодных условиях.
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