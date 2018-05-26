На основе жалобы бывшего полковника МНБ начался суд

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ В Бакинском апелляционном суде началось судебное заседание по апелляционной жалобе на приговор в отношении обвиненных в мошенничестве Джейхуна Ибаева, Вугара Асадова, Вугара Гюльали, Анара Исмаилова и Ниджата Алиева.

Как сообщает Report, на суде под председательством судьи Гадима Бабаева были уточнены анкетные данные обвиняемых.

Очередное заседание суда назначено на 7 июня.

Согласно обвинительному акту, Дж.Ибаев, В.Асадов, В.Гюльали, А.Исмаилов и Н.Алиев совершили мошенничество, воспользовавшись доверием группы граждан.

Они обещали помочь с освобождением из-под ареста супруга потерпевшей Сарии Таировой и присвоили 147 тыс. манатов женщины. Кроме того, обвиняемые совершили мошенничество и в отношении других лиц.

Дж.Ибаев, В.Асадов, В.Гюльали и Н.Алиев обвиняются по ст. 178.3.2 (мошенничество с причинением крупного ущерба) УК.

В отношении В.Асадова, А.Исмаилова и Дж.Ибаева избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Решением Бакинского суда по тяжким преступлениям Вугар Гюльали был приговорен к 8 годам, Джейхун Ибаев - 6 годам и 6 месяцам, Вугар Асадов - 6 годам и 6 месяцам, Ниджат Алиев - 6 годам и 6 месяцам, Анар Исмаилов к 2 годам лишения свободы.

Напомним, что В.Гюльали был бывшим полковником ликвидированного министерства национальной безопасности, а В.Асадов - бывшим сотрудником Пенитенциарной службы.