Прокуратура: На основе жалобы адвоката Орхана Кянгярли ведется расследование

"Проводится расследование в связи с обращением адвоката Орхана Кянгярли, в котором отмечается, что он подвергся давлению в отделении полиции".

Об этом Report сообщили в Бинагадинской районной прокуратуре.

В прокуратуре добавили, что о результатах проинформируют после завершения расследования.

Отметим, что распространилась информация о том, что член Коллеги адвокатов Орхан Кянгярли был подвергнут физическому давлению в 4-м отделении полиции Бинагадинского РУП.

Однако министерство внутренних дел заявило, что информация не соответствует действительности. Отмечается о нарушении адвокатом нормального рабочего режима в отделении полиции. По ст. 510 (мелкое хулиганство) Кодекса административных проступков был составлен административный протокол и направлен на рассмотрение в районный суд.

В заявлении Report адвокат Орхан Кянгярли сказал, что не располагает информацией о составлении в его отношении административного протокола. По его словам, по этому поводу не было проведено судебного процесса.