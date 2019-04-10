Госкомитет: На основе заключения по пожару будут приняты соответствующие правовые шаги

Госкомитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев распространил информацию по поводу пожара, произошедшего в здании на проспекте Бабека Низаминского района Баку, где разместились вынужденные переселенцы.

В информации, поступившей в Report из Госкомитета, говорится: "После получения информации на месте происшествия побывали вице-премьер Али Ахмедов, председатель Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев, глава ИВ Низаминского района Ариф Гасымов, заместители председателя Госкомитета и другие ответственные лица.

Члены созданной Госкомитетом после пожара комиссии побывали на месте происшествия и составили соответствующий список.

Отметим, что пожар произошел в коридоре на третьем этаже здания. Проживавшим в 23 квартирах вынужденным переселенцам, жилье которых пострадало от воды при тушении пожара, государство выделит деньги для аренды квартир.

Во время происшествия пожарные спасли двух человек, один из которых ребенок, 10 жильцов эвакуированы. В результате инцидента пострадали двое человек, одному из которых медицинская помощь была оказана на месте, а другому - в больнице.

Причины пожара расследуются МЧС, устанавливается нанесенный ущерб. На основе заключения будут приняты соответствующие правовые шаги".